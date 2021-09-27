Суд в Гомеле вынес приговор за убийство с особой жестокостью

Суд в Гомеле вынесен приговор за убийство с особой жестокостью Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Гомельский областной суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве с особой жестокостью.

Как рассказали в областном суде, судебная коллегия по уголовным делам Гомельского областного суда рассмотрела уголовное дело по п.6 ч.2 ст.139 УК.

Убийство произошло в начале апреля текущего года. Обвиняемый – житель одной из деревень Гомельского района – в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с мужчиной.

«В ходе конфликта действовал с особой жестокостью, нанес ему не менее девяти ударов ножом и не менее 14 ударов руками, а также острыми предметами по различным частям тела. Пострадавшему были причинены тяжкие телесные повреждения, которые привели к его смерти», – рассказали подробности в суде, передает БЕЛТА.

Мужчина признан виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью. Его наказали 15 годами лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Кроме того, его будут принудительно лечить от алкогольной зависимости.

Приговор не вступил в законную силу, его можно обжаловать.

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