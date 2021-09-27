Главный эпидемиолог Швеции назвал правильным отказ страны от карантина

В ВОЗ считают, что у шведского подхода в борьбе с пандемией есть сильная сторона. Фото: Reuters

По мнению главного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнела, отказ Швеции от карантина, как противокоронавирусной меры, стал верным решением, транслирует РБК его интервью порталу Unherd.

Тегнел подчеркнул, что сейчас в Швеции ситуация с COVID-19 «обстоит совсем не плохо» и контролируется. А первоначальная стратегия с отказом от самоизоляции граждан, в основном была верной и позволила пережить первые волны эпидемии с «низкой избыточной смертностью». И добавил, что бороться с пандемией коронавируса можно только путем массовой вакцинации.

- Единственным способ, который позволит разумно контролировать инфекцию, это массовая вакцинация против COVID-19. На самом деле, похоже, другого пути нет, - заключил Тегнелл.

Однако продолжая, он заявил, что и с помощью вакцинации полностью избавиться от «ковида» человечеству не удастся. И придется «смириться» и жить с вирусом и дальше.

- Мы с самого начала пытались доказать, что это болезнь, с которой мы должны научиться жить. И такую позицию занимают все больше стран, поскольку даже с идеальной вакциной мы можем контролировать, но не искоренить ее, - считает шведский эпидемиолог.

В конце концов, случаи госпитализации с коронавирусом, по мнению Тегнелла, станут такой же нормой, как случи гриппа или других инфекционных болезней.

По данным ресурса worldometers.info в Швеции с начала пандемии коронавирус подтвердился более чем у 1,149 миллиона человек. Умерли более 14,7 тысячи инфицированных. Статистически в стране на 1 миллион граждан приходится 1452 летальных исхода от COVID-19. К слову, из-за того, что в соседней Норвегии, а также Финляндии и Дании этот показатель составляет 155, 191 и 454 смерти на миллион жителей соответственно, власти Швеции столкнулись с большой критикой.

Однако упор на личную ответственность граждан, ставку на которую сделали шведские власти в ВОЗ, напротив, называют сильной стороной данного подхода.

- Странам необходимо взять подход Швеции в борьбе с коронавирусом на вооружение, поскольку доверие между властями и населением служит ключом к победе над COVID-19, - заявлял спецпосланника ВОЗ доктора Дэвида Набарро.

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