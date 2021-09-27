Будет без осадков и потеплеет до +16: погода в Беларуси на 28 сентября

В конце сентября в Беларусь вернулось "бабье лето".
Фото: Надежда БУТОВИЧ
В конце сентября в Беларусь снова ненадолго вернулось «бабье лето». Дневные температуры балуют белорусов приятным плюсом и отсутствием сильных осадков. Сохранится теплая погода в Беларуси и во вторник, 28 сентября, передает портал pogoda.by.
В целом во вторник прогноз определит область повышенного атмосферного давления, сформировавшаяся в прохладной воздушной массе. На протяжение суток будет облачная с прояснениями погода, однако преимущественно по республике осадков не ожидается.
Ночью похолодает до +1…+7 градусов, заморозков не прогнозируется. Днем воздух прогреется до +10…+16 тепла. В ночные часы и с утра вероятны туманы. Ветер на протяжение дня северо-восточного вектора от слабого до умеренного.
А вот уже в последующие дни, 29 и 30 сентября, на погоду в Беларуси повлияет антициклон смещающийся с Ленинградской на Тверскую область России, начнет холодать.
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