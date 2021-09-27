Фотофакт: огромная очередь выстроилась из желающих попасть на выставку «Арт-Минск» в последний день ее работы

Фестиваль искусства «Арт-Минск» завершился 26 сентября. Фото: Facebook /artminskfest

Настоящий ажиотаж устроили минчане и гости столицы, которые захотели попасть на фестиваль искусства «Арт-Минск» в последний день его работы – 26 сентября.

В воскресенье возле Дворца искусств, где размещена главная экспозиция фестиваля, выстроилась огромная очередь из посетителей. Соответствующий снимок опубликовал известный белорусский искусствовед Никита Монич, который после увольнения из Национального художественного музея начал заниматься собственным проектом «Около культуры».

Посетители в последний день работы фестиваля выстроились в огромную очередь. Фото: Facebook /okolokultury

«Посмотрите, что творилось на «Арт-Минске» вчера вечером!» – написал он под фото.

Напомним, что с 3 по 26 сентября в Минске проходил фестиваль искусства «Арт-Минск» – одно из крупнейших мероприятий в этой области в Беларуси.

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