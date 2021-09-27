В Минске в крупном торговом центре Galleria Minsk откроется новый гипермаркет

В ТРЦ Galleria Minsk откроется гипермаркет GREEN. Фото: ТРЦ Galleria Minsk

Стало известно, что в торгово-развлекательном центре Galleria Minsk откроется гипермаркет GREEN. Об открытии на территории крупного ТРЦ в Минске нового гипермаркета сообщили в пресс-службе предприятия.

Пока в Galleria Minsk не называют конкретных сроков открытия GREEN, однако уже поясняют, что займет новый гипермаркет площадь в 4,8 тысячи квадратных метров.

В руководстве Galleria Minsk подчеркнули, что заинтересованы в удовлетворении всех запросов посетителей и предоставлении им высокого уровня сервиса.

- Это касается и модных брендов, и продуктов питания. Уровень ТРЦ Galleria Minsk поднялся, и в настоящий момент каждого сильного арендатора мы выбираем исходя из этого, - подчеркнул управляющий ТРЦ, президент Praktika group Булат Шакиров.

Напомним, в Минске гипермаркеты GREEN уже открыты в торговых центрах Dana Mall, Green City, «Скала», «Арена Сити».

СПРАВОЧНО: ТРЦ Galleria Minsk одна из популярных торговых площадок в Минске. Именно в этом торговом центре был открыт первый в Беларуси H&M, Mac, Bork, Intimissimi, Calzedonia и многие другие магазины известных брендов. А недавно пришла и крупная российская торговая сеть - «Золотое яблоко».

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