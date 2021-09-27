Александр Лукашенко назвал ситуацию с мигрантами на границе гуманитарной катастрофой. Фото: БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 27 сентября, заслушал доклад об обстановке на Государственной границе Беларуси. Он назвал ситуацию с мигрантами на границе гуманитарной катастрофой. Видеофрагмент был размещен в телеграм-канале «Пул Первого».

- Давайте мы с вами посоветуемся, как дальше будем работать. Ну это же не дело, что люди страдают. Да, одели, накормили их, дрова отвезла туда им, даже палатки какие-то передали. Но ведь зимой они замерзнут. Это же люди, которые пришли за тысячи километров с юга. В общем, на границе гуманитарная катастрофа, - подчеркнул Лукашенко.

По его словам, «соседи ввели чрезвычайное положение и никого туда не пускают».

- Чтобы не знал никто, как там люди умирают. И вы посмотрите, все правозащитники рот закрыли и молчат, за исключением отдельных возгласов. Ни журналистам, ни правозащитникам слово сказать не дают. Только со стороны Беларуси они могут к этим мигрантам подойти, посмотреть, как они там на линии границы существуют. Никакого осуждения со стороны международных правозащитных институтов не последовало, - сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что помощь беженцам, которые застряли на границе, нужно оказывать.

- Куда нам деваться? Нам обязательно нужно оказывать помощь беженцам, застрявшим на границе. Если там женщин и дети умирают. Я хотел бы еще раз сегодня обратиться к международным организациям, к руководителям, к гражданскому обществу зарубежных стран, чтобы обратили внимание на ситуацию, которая складывается на границе и все-таки соблюдали права человека, которые они сами декларировали, - подытожил президент.

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