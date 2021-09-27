Лукашенко – об организаторах нелегальной миграции: «Эти бандюганы в Польше, Литве и других странах сидят»

Лукашенко назвал организаторов нелегальной миграции. Фото: БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 сентября, в понедельник, принял руководство силового блока с докладом об остановке на Государственной границе Беларуси. Он высказался об организаторах нелегальной миграции. Об этом пишет БелТА.

- Страны Запада виноваты в возникшем миграционном кризисе. Вы сами их позвали. Вы разорили эти страны. Вы сами – первопричина того, что люди бегут от войны на Запад. Нужно поэтому там разбираться. И я ведь уже не раз подчеркивал, что это международная банда, которая оттуда людей перевозит не только через Беларусь. Через Средиземное море еще больше идет народа в Евросоюз. Просто валом идут. И все это соответствующими людьми организовано, - отметил Лукашенко.

Он также пояснил, как именно происходит транзит мигрантов через Беларусь.

- Там организовывают людей этих, отчасти финансируют. Самолетами они сюда летят, пользуются безвизовым режимом, который существует у нас. Здесь их тоже соответствующие люди принимают, на границу ведут и перебрасывают туда. А уже там – в Литве, Польше и других странах сидят те самые бандюганы, которые их принимают в Польше, например. И дальше в Германию отправляют. Они же не в Польшу идут, а в Германию, Францию и отчасти в Великобританию. Для них границ нет, - подчеркнул Лукашенко.

Президент заявил, что коллективный Запад и Европейский союз развернули против Беларуси гибридную войну.

- Я уже сказал открыто: коллективный Запал и Европейский союз в частности против нас развернули гибридную войну. Вы ведете против нас санкционную войну. И вы хотите, чтобы мы защищали вас здесь? Так не будет. Пусть там борются с теми, кто не нужен в Литве или в Польше, - сказал Лукашенко.

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