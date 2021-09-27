Беларусь поднялась в мировом рейтинге продовольственной безопасности с 36 на 23 место

Стало известно, на каком месте Беларусь находится в рейтинге продовольственной безопасности. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Стало известно, какое место заняла Беларусь в рейтинге продовольственной безопасности за 2020 год. Как сообщает телеграм-канал Министерства сельского хозяйства и продовольствия, по статистике страна стала выглядеть заметно лучше среди других государств.

Рейтинг составлен на основе данных по 113 странам. Беларусь заняла 23 место. Это лучше, чем в 2019 году – тогда она занимала 36 позицию.

Беларусь обогнала по показателям продовольственной безопасности Россию (та на 24 месте), Польшу (она на 25-м), Испанию (в рейтинге занимает 26 место), Украину (54 место). Ниже, чем Беларусь, находятся в списке Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Венгрия, Болгария. У них соответственно 32, 56, 83, 85, 36 и 44 места.

В Министерстве отметили, что в Беларуси производят 828 килограммов молока в расчете на одного человека, а потребляют белорусы 244 килограмма на человека. Производство мяса на душу населения тоже больше, чем потребление, на 38,4 процента (137 килограммов против 99).

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