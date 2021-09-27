В магазинах, в метро, на вокзале и на предприятиях: Минздрав опубликовал актуальный список адресов, где можно привиться от коронавируса

Минздрав опубликовал актуальный список адресов, где можно привиться от коронавируса Фото: Инна КОРСАК

На официальном сайте Министерства здравоохранения был опубликован актуальный список, где можно сделать прививку от коронавирусной инфекции.

Информация на сайте Минздрава представлена по областям и содержит актуальные адреса, номера телефонов, а также ссылки на электронную запись на вакцинацию.

Привиться от коронавируса можно в магазинах, торговых центрах, поликлиниках, больницах, на вокзалах, в метро и на предприятиях: списки адресов по Могилевской, Брестской, Витебской, Гродненской, Гомельской, Минской областях и городу Минску.

Так, в Минске можно сделать прививку против COVID-19 на Комаровском рынке, в ТРЦ «Galleria Minsk», в торговом доме «Ждановичи», в ГУМе, ЦУМе, а также в метро на станции «Ковальская Слобода». Некоторые смогут привиться сразу на работе. Прививочные кабинеты также работают на «Атланте», МАЗе и «Интеграле».

В ведомстве обращают внимание, что необходимо лишь выбрать ближайший пункт и записаться на вакцинацию.

Напомним, что 20 сентября в Министерстве здравоохранения официально объявили о начале четвертой волны коронавируса в Беларуси.

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