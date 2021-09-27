Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 27 сентября 2021 года: +1946 новых случаев COVID-19, 10 смертей

Актуальная статистика по ситуации с коронавирусом в Беларуси Фото: Инна КОРСАК

В телеграм-канале Минздрава была размещена статистика по коронавирусу на 27 сентября. За сутки было выявлено 1 946 пациентов с положительным тестом на COVID-19.

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 532 149 человек.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 1 266 человек.

Всего в Беларуси на 27 сентября коронавирусной инфекцией переболели уже 514 561 пациент.

- Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 10 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 4 102 пациента, - рассказали в Минздраве.

В ведомстве добавили, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего их было 8 миллионов 414 тысяч 751. За последние сутки провели 19 603 теста.

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