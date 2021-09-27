В Следственном комитете рассказали, почему в Минской области стало больше аварий с мотоциклистами

В Минской области стало больше аварий с мотоциклистами, в СК рассказали, почему. Фото: Следственный комитет.

В Минской области в авариях с мотоциклами погибли восемь человек, а шестеро получили тяжелые травмы. По этим фактам правоохранительные органы возбудили 10 уголовных дел.

В Следственном комитете проанализировали, почему количество ДТП, в которых были виновны или пострадали мотоциклисты, возросло.

-В Любани 37-летний мужчина на «Фольксвагене» не уступил дорогу мотоциклисту, который ехал по встречной полосе на зеленый. Мотоциклист серьезно пострадал. В Солигорске «Фольксваген», разворачиваясь, столкнулся с попутно ехавшим мотоциклом, 25-летний мотоциклист погиб. В деревне Гоцк Солигорского района тяжелые травмы получила 56-летняя велосипедистка, которая столкнулась с мотоциклом, - рассказали в СК.

В Следственном комитете считают: аварии в Любани и Солигорске произошли в том числе и из-за того, что на перекрестках не было светофоров с допсекцией с указателем соответствующего поворота и отдельно выделенных полос для этого маневра. Велосипедистка же ехала без какой-либо экипировки и, поворачивая налево, никаким сигналом об этом водителей не предупредила.

В СК пришли к выводу, что водители не соблюдают ПДД и не придерживаются транспортной дисциплины. Речь идет не только о мотоциклистах, но и о водителях автомобилей.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Воспринимают автомобиль как хищника». В Минской области погиб мотоциклист – столкнулся с лосем

В ГАИ рассказали, как минимизировать опасность. ПОДРОБНОСТИ.

В Свислочском районе мотоциклист погиб, ударившись головой о дорожный знак. У ГАИ много вопросов

Выясняется, в каком состоянии был мужчина, когда сел за руль, и кому принадлежит мотоцикл. ПОДРОБНОСТИ.

Под Рогачевом мотоцикл столкнулся с трактором. Два человека погибли

Еще один пассажир доставлен в больницу. ПОДРОБНОСТИ.

Не для слабонервных: в Солигорске смертельное ДТП с мотоциклистом – он ехал на одном колесе

На всей скорости мотоцикл буквально впечатывается в Ford. ПОДРОБНОСТИ.