«В Украину тащат натовские войска»: Лукашенко призвал уделить особое внимание ситуации на границе с Украиной

Лукашенко призвал уделить особое внимание ситуации на границе с Украиной. Фото: скриншот с видео "Пул Первого"

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 27 сентября, заслушал доклад об обстановке на Государственной границе Беларуси. Он поручил особое внимание уделить участку границы с Украиной, передает БелТА.

- Нужно особое внимание уделить украинскому участку – что именно мы будем там делать. Вы же видите, они туда, в Украину, тащат натовский войска. Под видом учебных центров создают базы фактически. Базы США создают в Украине. Да, ясно, что нам нужно на это реагировать, - сказал Лукашенко.

Он отметил, что неоднократно данная тематика обсуждалась на встречах с президентом России Владимиром Путиным.

- Мы с президентом России Владимиром Путиным проводили и далее проводим консультации по этому вопросу и договорились, что нам нужно предпринимать какие-то действия. В противном случае завтра будем иметь прямо на границе Беларуси и Росси неприемлемую для нас же ситуацию. Вплоть до размещения ракет соответствующей дальности. Мы на подобное не подписывались и допустить не можем этого. К сожалению, руководство Украины…они на собственный народ наплевали. И они не слышать того, что мы данные озабоченности высказываем, - заявил Лукашенко.

Президент также поинтересовался обстановкой на границе с Украиной, а также предложениями о дальнейших действиях, которые необходимы с белорусской стороны.

- Тысяча сто километров – это огромная протяженности границы. Мы так провели демаркацию это границы? Как украинцы работают? Работают ли они вообще для того, чтобы границу эту обустроить, - поинтересовался президент.

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