Евро и доллар на торгах подешевели: курсы валют в Беларуси на 27 сентября

Курсы валют в Беларуси на 27 сентября Фото: Инна КОРСАК

На Белорусской валютно-фондовой бирже в понедельник, 27 сентября, состоялись торги. Евро и доллар подешевели, а российский рубль подорожал. Информация об этом была опубликована на официальном сайте БВФБ.

Доллар подешевел на 0,0062 и теперь стоит 2,494 белорусского рубля.

Евро снизился на 0,0165 и теперь стоит 2,9175 белорусского рубля.

Российский рубль подрос на 0,0077 и теперь стоит 3,4366 белорусского рубля.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber - там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Евро пробьет отметку в 3 рубля, доллар дорастет до 2,54»: что будет с курсами валют в ближайшую неделю.

«Комсомолка» узнала у эксперта о состоянии валютного рынка и прогнозе курса белорусского рубля. (подробности)

Для зарплат, стипендий, выплат – а что с пенсиями? В Беларуси вводят базовые счета в банках: вот как они будут работать и кому понадобятся.

Уже с 2022 года этот механизм может стать обязательным для большинства белорусов. (подробности)

«Мы с Петровной в 7 раз больше выручили»: как журналист «КП» день торговала овощами, сколько заработала и какие секреты рынка узнала.

Корреспондент «КП» ради эксперимента стала по ту сторону прилавка, узнала, какая картошка самая ходовая, что любят покупатели и чего боятся продавцы, а также - сколько можно наторговать за день. (подробности)

Бюджет Беларуси 2022 года запланировали с дефицитом.

По его словам, дефицит бюджета страны на будущий год запланирован в пределах до трех миллиардов рублей. (подробности)