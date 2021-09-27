Евро и доллар на торгах подешевели: курсы валют в Беларуси на 27 сентября

Курсы валют в Беларуси на 27 сентября
Фото: Инна КОРСАК
На Белорусской валютно-фондовой бирже в понедельник, 27 сентября, состоялись торги. Евро и доллар подешевели, а российский рубль подорожал. Информация об этом была опубликована на официальном сайте БВФБ.
Доллар подешевел на 0,0062 и теперь стоит 2,494 белорусского рубля.
Евро снизился на 0,0165 и теперь стоит 2,9175 белорусского рубля.
Российский рубль подрос на 0,0077 и теперь стоит 3,4366 белорусского рубля.
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