Посчитали, где белорусам выгоднее покупать ягоды и грибы: на рынке или в интернете

В интернете покупать ягоды и грибы выгоднее, но может быть нюанс! Фото: предоставлено площадкой объявлнеий Куфар.

Недавно «Комсомолка» сравнивала цены на сезонные продукты на столичных рынках и в регионах. А ведь многие сейчас не только в лес, но и в магазин и на рынок не очень охотно идут – в интернете-то можно найти что угодно. Можно-то можно, а вот выгодно ли? Вот что получится, если сравнить цены на грибы и ягоды на минских рынках и на популярной площадке объявлений и как действовать, чтобы выгода оказалась действительно выгодной.

Всего на Куфаре в категории «Продукты питания» сейчас более 14 тысяч предложений. Сезонных ягод и грибов предлагают очень много.

Голубику предлагают почти сто продавцов. Если на рынках в Минске за килограмм ее просят от 8,5 до 22 рублей, то в интернете – от 8 до 20. Выгода небольшая, но и она может исчезнуть с учетом того, куда придется ехать за ягодой. В основном голубику предлагают продавцы из Гомельщины и Брестчины.

Пересчитав объявления о продаже малины, получаем более 500. И разбежка в цене со столичными рынками тоже впечатляет. В Минске вам придется заплатить 10-15 рублей за кило малины, а в сети можно найти по 5-10 рублей за кило. Это даже дешевле, чем малину принимают в заготпунктах!

Лисички предлагают 183 продавца, многие просят всего 10 рублей за кило, а на минских рынках дешевле 12 не найти. Боровиков немного, всего 58 предложений. Нижняя планка – 11 рублей за кило, верхняя – 25. В торговых рядах на рынках столицы килограмм боровиков вам предложат за 20-30 рублей. Разницу в ценах на другие продукты смотрите в табличке.

Совет первый: обращайте внимание на то, готов ли продавец доставить вам ягоды и грибы и берет ли за это дополнительную оплату. Многие предлагают бесплатную доставку даже в соседние города.

Совет второй. Не жалейте времени на то, чтобы внимательно изучить как можно больше объявлений на интернет-площадке. Самые выгодные варианты могут попасться вам на глаза не сразу.

Совет третий. При поиске пользуйтесь соответствующими фильтрами. Так, можно отфильтровать только те объявления, где продавцы готовы сами доставить вам товар или те, где продают, например, только крупные ягоды.

Совет четвертый. Поинтересуйтесь, какие сервисы может предоставить площадка объявлений для вашего удобства. Так, на Куфаре это может быть Куфар Доставка или Куфар Рассрочка.

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