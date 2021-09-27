В Беларуси с 2022 года могут ввести субсидирование туристических поездок школьников с использованием кэшбека

В Беларуси с 2022 года могут ввести субсидирование туристических поездок школьников с использование кэшбека Фото: Павел МАРТИНЧИК

Директор департамента по туризму Министерства спорта и туризма Ирина Воронович рассказала, что в Беларуси с 2022 года могут ввести субсидирование туристических поездок школьников с использование кэшбека. Об этом пишет sb.by.

– На данный момент мы прорабатываем вопрос субсидирования школьных поездок. Хотелось бы, чтобы в 2022 году все решилось. В проектах также внедрение системы кешбэк наподобие российской для стимулирования поездок по стране. Надо понять, как будет работать платежная система, какие объекты войдут в список предлагаемых для посещения. При Министерстве спорта была создана рабочая группа по выработке механизмов субсидирования внутреннего туризма, где и рассматриваются варианты, - пояснила Воронович.

Она добавила, что данный вопрос сейчас рассматривает рабочая группа с привлечением специалистов из Министерства экономики и Министерства финансов.

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