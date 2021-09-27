Владимир Макей рассказал о «конфиденциальных встречах» с коллегами из Евросоюза Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на полях 76-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН рассказал о конфиденциальных встречах с коллегами из Европейского союза. Информация об этом была размещена на официальном сайте ведомства.

- Состоялся ряд встреч с европейцами. Некоторые из них, по просьбе моих коллег, были конфиденциальными. Я, к сожалению, не могу раскрывать детали. Но хочу отметить, что встречи были очень важными и нужными. Я убедился в том, что нужно взаимное желание и стремление говорить друг с другом, - отметил Макей.

По его словам, европейские коллеги не до конца понимают, что происходит в Беларуси.

- Часть моих европейских коллег не до конца понимают, что именно происходит в Беларуси и мыслят лишь штампами. И когда начинаешь им приводить конкретные примеры, которые эти штампы опровергают, если человек разумный, то он воспринимает их, но бывают и такие собеседники, которые и дальше продолжают зачитывать ту информацию, которая у нее или же у него написана на листике бумаги, - сказал глава МИД Беларуси.

Макей заявил, что зарубежным коллегам была доведена позиция о ситуации в Беларуси, а также о перспективах развития конституционного процесса.

- Мы нашу позицию довели. И сказали, что только эволюционный путь развития сможет обеспечить успех в развитии и государства, и гражданского общества, а также приведет к подлинной демократии, о которой многие так пекутся. И практически все мои европейские коллеги были с этим согласны, - подчеркнул Макей.

Он также рассказал о том, что в ходе встреч удалось услышать и конфиденциальные оценки со стороны европейских коллег в адрес известной «мадам» (вероятнее всего речь идет о Светлане Тихановской – Ред.), которая находится за рубежом в бегах.

- Хотел бы сказать дословно, что «мадам» и ее коллеги, по оценкам, чувствуют себя очень нервозно с учетом того, что ничего не получается, скорее всего, из их обещания, а государство и дальше продолжает развиваться. Отсюда и постоянные призывы к введению новых санкций, к усилению давления на нашу страну, проведению каких-то международных форумов, посвященных Беларуси, с целью интернационализировать белорусский вопрос на международной арене и так далее и тому подобное, - отметил министр иностранных дел Беларуси.

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