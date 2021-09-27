Из ульев на пасеке жителя Ушачей исчез центнер меда, но медведи не при чем

Из ульев ушаччанина украли центнер меда. Это был не медведь. Фото: УВД Витебского облисполкома.

Более 30 рамок с медом исчезли из ульев 38-летнего жителя Ушач, который оборудовал на даче пасеку. Как оказалось, медведи к разграблению пасеки отношения не имеют. Мед украла соседка пасечника.

-51-летняя женщина знала, что хозяина какое-то время не будет на даче и ночью украла из ульев почти центнер меда. Чтобы унести рамки, ей понадобилось сделать два захода, - рассказывает телеграм-канал Милиция Витебщины.

Несмотря на то, что воровку нашли быстро, мед пасечнику не вернули – женщина успела по дешевке продать его другой дачнице, а та вместе с медом уехала в Санкт-Петербург.

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