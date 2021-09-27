В Кремле заявили, что новые переговоры Лукашенко с Путиным пока не планируются. Фото: ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планировал встречаться с президентом Беларуси Александром Лукашенко, когда тот находился в Сочи. Об этом проинформировало агентство ТАСС.

- У нас в графике на данный момент нет каких-то элементов рабочего визита Александра Лукашенко в Россию. Это значит, что каких-то контактов с президентом не запланировано, - сказал Песков.

Напомним, что 24 сентября самолет президента Беларуси Александра Лукашенко вылетел из Минска и приземлился в Сочи. Чуть позе российские информагентства сообщили о том, что Лукашенко находится в Сочи с частным визитом.

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