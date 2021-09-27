Беларусь с начала 2021 года посетили более 600 туристов. Узнали, из каких стран

Беларусь с начала 2021 года посетили более 600 туристов.
Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Директор департамента по туризму Министерства спорта и туризма Ирина Воронович на пресс-конференции рассказала, что с начала 2021 года Беларуси посетили более 600 туристов.
- В 2020 году Беларусь заработала на экспорте туристических услуг заработала около 82 миллионов долларов. На сегодняшний день доходы составляют около половины от данной суммы, - отметила Воронович.
Она также рассказала, что Беларусь с начала 2021 года посетили более 600 туристов.
- Наибольшая активность наблюдалась летом. Туристы приезжали из разных стран. В их числе ОАЭ, Украина, Россия, Израиль, Австрия. Разумеется, не в таком многочисленном формате, как это было ранее, но туристы по-прежнему к нам приезжают, - приводит слова Воронович «Смартпресс».
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