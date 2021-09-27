Парень из Молодечно «купил» в Инстаграме автомобильные права. Его кинули – и он пошел в милицию. Фото:minobl.mvd.gov.by.

История не новая, но до сих пор на рекламу клюют люди, которым обещают сделать автомобильные права «официально, через отделение ГАИ и с фиксацией в базе». Очередной жертвой стал 43-летний житель Молодечненского раона. Он откликнулся на рекламу в Инсте – продолжить общение ему предложили в WhatsApp, - пишет портал kray.by. Он отправил личные данные, фотографии и копий других документов, «услуга» требует оплаты. Сначала мужчина перевел неизвестным на указанный ими банковский счет 270 рублей. Через два дня для получения готового документа запросили еще 630 рублей, затем еще 250 и еще 150 – и этих денег заказчик не пожалел и пошел на поводу у мошенников.

В итоге всего парень перевел аферистам 1 300 рублей. На этом переписка остановилась, а водительского удостоверения, естественно, он так и не получил.

Тогда обратился за помощью в милицию.

- По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», максимальная санкция которой – лишение свободы на срок до трех лет, цитирует издание официального представителя Молодечненского РОВД Юлия Крук. О том, будет ли наказан сам мужчина за такую попытку купить права – не сообщается.

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