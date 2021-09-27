Пенсионерка из Слуцкого района на самоизоляции стала рисовать. Посмотрите, что на ее картинах

Пенсионерка из Слуцкого района во время самоизоляции начала рисовать. Фото: kurjer.info

Пенсионерка из деревни Вынищи Слуцкого района во время пандемии открыла в себе талант художницы. Историю рассказывает kurjer.info.

Валентине Горбунович 61 год, у нее трое детей, шесть внуков и пять правнуков. Когда началась пандемия коронавируса, женщина решила уйти на самоизоляцию. Чтобы она не скучала дома, дочь привезла пенсионерке краски и холсты.

Пенсионерка, которая последний раз брала в руки карандаш и кисти в школьные годы, увлеклась рисованием. За время пандемии она создала уже более 30 картин в стиле инсит – наивного искусства. Сюжеты женщина берет из жизни, из воспоминаний и фантазий. Краски пенсионерка покупает в магазине стройматериалов, а еще соседи отдают ей лишние, пишет издание. Свои работы Валентина Горбунович дарит знакомым, а однажды устроила в деревне выставку.

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Женщина в последний раз пробовала рисовать в школьные годы. Фото: kurjer.info

Женщина рисует в стиле инсит - так называемого наивного искусства. Фото: kurjer.info

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