Белгоспищепром не планирует повышать отпускные цены на сахар. Фото: Freepik

Повышение отпускных цен на белый сахар для белорусского рынка в ближайшее время не планируется, об этом сообщили в пресс-центре Белгоспищепрома.

Ранее сообщалось о перебое с поставками сахара в Витебской области – его дефицит наблюдался также в Бешенковичах, Орше, Полоцке и самом Витебске.

– Сегодня запасы сахара на складах комбинатов составляют 21,1 тыс. тонн. Из нового урожая уже произведено 33,3 тыс. тонн сахара, что соответствует месячному объему потребления на внутреннем рынке, – сообщил председатель Белгоспиощепрома Анатолий Бубен.

Он также отметил, что Беларусь полностью обеспечена сахаром, поэтому его дефицита в ближайшее время не ожидается. В настоящее время комбинаты в Скиделе, Слуцке, Городее и Жабинке активно заняты переработкой нового урожая сахарной свеклы.

В сутки в Беларуси производится 4,8 тысяч тонн сахара, за минувшие выходные сахарными комбинатами было реализовано 1,8 тысячи тонн сахара.

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