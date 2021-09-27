В Польшу за сутки не пустили 218 мигрантов. В Литву - 24.

За минувшие сутки польские пограничники зафиксировали 218 попыток незаконного пересечения границы. Было задержано 6 человек, которые подозреваются в пособничестве в незаконном пересечении границы. Это два гражданина Сирии с видом на жительство в Германии, гражданин Азербайджана, белорус и два поляка, сообщает польская Погранслужба.

Литовские пограничники, по информации издания Delfi, за минувшие сутки не впустили в страну 24 нелегальных мигранта. Двух человек с территории Беларуси впустили в Литву по гуманитарным соображениям. Подписывайтесь на наш Telegram и Viber - там самая оперативная информация.

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