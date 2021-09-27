С полуночи 28 сентября снова дорожает бензин и солярка. Угадайте на сколько? Фото: Инна КОРСАК

- В связи с продолжающимся ростом нефтяных котировок повышаются пределы розничных цен на моторное топливо для реализации на АЗС, сообщает концерн «Белнефтехим».

Ценники перепишут в ночь на 28 сентября – изменение цен произойдет уже 25-ый раз в году. Вот новые цены:

АИ-98-К5-Евро – 2,31 рублей за литр,

АИ-95-К5-Евро – 2,09 рублей за литр

ДТ – 2,09 рублей за литр

АИ-92-К5-Евро - 1,99 рублей за литр

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