Следователи раскрыли разбойное нападение на грибника под Минском Фото: Юлия Хвощ

В Минском районе раскрыто разбойное нападение на грибника. Об этом сообщили в УВД Миноблисполкома.

По словам потерпевшего инцидент произошел недалеко от деревни Озерцо под Минском. Мужчина собирал грибы в лесу, когда к нему подошли двое мужчин и начали разговаривать на бытовые темы. С одним из незнакомцев у мужчины возник конфликт, во время которого молодой человек нанес пенсионеру несколько ударов руками по голове, а затем похитил золотое кольцо стоимостью в 500 рублей.

– В Минское РУВД из больницы скорой медицинской помощи сообщили о поступлении с телесными повреждениями 58-летнего мужчины. У него диагностированы травмы головы, относящиеся к тяжким телесным повреждениям, – сообщили в УВД.

Сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность нападавшего – им оказался ранее судимый за грабеж 27-летний житель Минска. По словам подозреваемого, кольцо он сдал в ломбард, а деньги использовал для личных нужд.

В отношении нападавшего заведено уголовное дело за разбой, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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