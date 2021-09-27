ЕС и США ведут подготовку нового, пятого пакета санкций против Беларуси. Коллаж Максима ШНИПА, sb.by.

О том, что Евросоюз и США ведут подготовку нового, пятого пакета санкций против Беларуси, сообщил в твиттере написал брюссельский корреспондент «Радио свобода» Рикард Йозвяк:

- Работа над пятым пакетом санкций в отношении Беларуси началась, но, как всегда, требует времени. Они будут ответом на миграционное давление на границах Литвы, Латвии и Польши. Новый пакет санкций может быть готов к концу октября, - написал он.

Ранее сообщалось, что в новый пакет санкций Евросоюза и США могут войти пять банков, в том числе Банк развития, а также предприятия деревообрабатывающей промышленности и Белтелеком, напоминает издание «Белорусы и рынок».

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber - там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

С полуночи 28 сентября снова дорожает бензин и солярка. Угадайте на сколько? Рост цен в «Белнефтехиме» объяснили ростом нефтяных котировок

В Польшу за сутки не пустили 218 мигрантов. В Литву – 24. Пограничные службы двух стран сообщают последние данные. Парень из Молодечно «купил» в Инстаграме автомобильные права. Его кинули – и он пошел в милицию. 32-летний парень перечислил аферистам 1300 белорусских рублей

В Кремле заявили, что новые переговоры Лукашенко с Путиным пока не планируются. Песков отметил, что «Путин не планировал встречаться с Лукашенко, когда тот находился в Сочи»

Из ульев на пасеке жителя Ушачей исчез центнер меда, но медведи не при чем. За несколько раз рамки с медом утащила соседка пасечника

Владимир Макей рассказал о «конфиденциальных встречах» с коллегами из Евросоюза. По словам главы МИД Беларуси, «европейские коллеги не до конца понимают, что именно происходит в Беларуси»

В Беларуси с 2022 года могут ввести субсидирование туристических поездок школьников с использованием кэшбека. Директор департамента по туризму Министерства спорта и туризма сообщила, что по данному направлению уже начали работать