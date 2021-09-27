Макей обвинил лидеров Польши, Литвы и Латвии в бессовестном вранье

Владимир Макей выступил на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Фото: МИД Беларуси

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей отверг обвинения в адрес белорусской стороны в развязывании гибридной войны и использовании для этого беженцев. Об этом он заявил сегодня в Нью-Йорке во время 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, его слова приводит БелТА.

В ходе выступления глава МИД подчеркнул, что Беларусь с 10-миллионным населением не только объективно не способна на гибридную войну, но и никакую другую с 500-миллионным Евросоюзом.

– Не стоит в этом контексте перекладывать ответственность с больной головы на здоровую, обвиняя Беларусь в развязывании гибридной войны против Европейского союза. Как об этом бессовестно врали с этой высокой трибуны лидеры Польши, Литвы, Латвии и некоторых других стран, – подчеркнул Макей.

Он также отметил, что с апреля 2021 года Беларусь предлагает Европейскому союзу провести консультации по вопросу нелегальной миграции, но никакой реакции не поступило. Более того, в нарушение ранее заключенных соглашений Евросоюзом прекращено финансирование всех проектов, касающихся борьбы с нелегальной миграцией.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber - там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Владимир Макей рассказал о «конфиденциальных встречах» с коллегами из Евросоюза

По словам главы МИД Беларуси, «европейские коллеги не до конца понимают, что именно происходит в Беларуси» (подробности).

В Кремле заявили, что новые переговоры Лукашенко с Путиным пока не планируются

Песков отметил, что «Путин не планировал встречаться с Лукашенко, когда тот находился в Сочи» (подробности).

«В Украину тащат натовские войска»: Лукашенко призвал уделить особое внимание ситуации на границе с Украиной

Президент добавил, что данная тематика неоднократно обсуждалась на встречах с президентом России Владимиром Путиным (подробности).