Лукашенко подписал указ о добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии. Фото: presidend.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ «О добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии» 27 сентября, об этом сообщили в пресс-службе президента.

Указом № 367 предусмотрено, что работники имеют право уплачивать дополнительный страховой взнос на накопительную пенсию в размере до 10% от заработной платы. Нововведение вступает в силу с 1 октября 2022 года.

– Одновременно работодатели будут обязаны делать соразмерные взносам работников доплаты (но не более чем 3%) на накопительные пенсии из средств, предусмотренных на уплату обязательного 28%-го взноса в бюджет ФСЗН, – сообщается в документе.

Указом установлено, что в новой системе страхования смогут принять участие работающие граждане, которым остается не менее трех лет до пенсионного возраста. Накопленные средства можно будет получать равными долями каждый месяц в течение пяти или десяти лет.

Страховые резервы по накопительному пенсионному страхованию будут размещаться на банковских счетах и вкладываться в объекты инвестиций в общеустановленном для страховых организаций порядке.

Отчисления в гарантийные фонды по накопительному пенсионному страхованию будут составлять 0,5% от суммы взноса, деньги будут ежемесячно перечисляться страховой компанией в республиканский бюджет.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber - там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

ЕС и США ведут подготовку нового, пятого пакета санкций против Беларуси

Новые санкции могут быть введены через месяц (подробности).

Макей обвинил лидеров Польши, Литвы и Латвии в бессовестном вранье

Глава МИД заявил, что западные страны «перекладывают ответственность с больной головы на здоровую», обвиняя Беларусь в развязывании гибридной войны (подробности).