Телеведущую Ларису Гузееву привезли в больницу с коронавирусом?

По информации «Комсомольской правды», ведущая программы «Давай поженимся» помимо теста прошла компьютерную томографию легких. Также сообщается, что врачи дали ей успокоительное, так как обнаружили у заслуженной артистки России «сильный стресс». Какой именно диагноз ей в итоге поставили, пока не уточняется.

При этом по информации некоторых российских СМИ, COVID-19 у Гузеевой все же выявили, но без опасного для жизни поражения легких. Температура у нее якобы повысилась всего два дня назад.

Ранее артистка опубликовала в своем Instagram фотографии из Крыма: она ездила на полуостров на косметические процедуры в одной из частных клиник. Что это были за процедуры, также неизвестно.

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