Киев назвал «необоснованными инсинуациями» последние заявления Лукашенко в адрес Украины.

- В очередной раз стали свидетелями необоснованных инсинуаций в адрес Украины со стороны Александра Лукашенко, — говорится в комментарии украинского МИД, который цитирует БелаПАН.

По мнению Киева, в Минске на самом деле необходимо задуматься над тем, чтобы «сохранить суверенитет и независимость Беларуси, а не превратиться в придаток России».

МИД в очередной раз заявил, что Украина «никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться в дела соседней Беларуси», «никогда не будет создавать никаких угроз безопасности белорусскому народу».

- В то же время мы всеми силами и средствами и далее будем защищать свою свободу, независимость и свободный демократический выбор украинского народа в пользу европейской и евроатлантической интеграции. Мы это делаем не против кого-то, а исключительно потому, что видим будущее Украины в объединенной семье свободных европейских народов, где ценность жизни, человеческое достоинство и демократический выбор нерушимы», — подчеркивает официальный Киев.

Напомним, Александр Лукашенко 27 сентября, заслушал доклад об обстановке на Государственной границе Беларуси. Он поручил особое внимание уделить участку границы с Украиной:

- Нужно особое внимание уделить украинскому участку – что именно мы будем там делать. Вы же видите, они туда, в Украину, тащат натовский войска. Под видом учебных центров создают базы фактически. Базы США создают в Украине. Да, ясно, что нам нужно на это реагировать, - сказал Лукашенко.

Он отметил, что неоднократно данная тематика обсуждалась на встречах с президентом России Владимиром Путиным.

- Мы с президентом России Владимиром Путиным проводили и далее проводим консультации по этому вопросу и договорились, что нам нужно предпринимать какие-то действия. В противном случае завтра будем иметь прямо на границе Беларуси и России неприемлемую для нас же ситуацию. Вплоть до размещения ракет соответствующей дальности. Мы на подобное не подписывались и допустить не можем этого. К сожалению, руководство Украины…они на собственный народ наплевали. И они не слышать того, что мы данные озабоченности высказываем, - заявил Лукашенко.

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