В Дрогичинском районе водитель наехал на лежащего на проезжей части мужчину и скрылся. Фото: ГАИ

ДТП со смертельным исходом произошло утром 27 сентября в Дрогичинском районе – водитель насмерть сбил человека и скрылся с места происшествия. Об этом рассказали в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Как сообщили в ГАИ, 26-летний мужчина, предположительно, лежал на проезжей части, когда на него наехал автомобиль. Полученные в результате наезда травмы оказались несовместимыми с жизнью – мужчина погиб на месте происшествия.

– Водитель скрылся. Его личность правоохранители установили в течение нескольких часов в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Им оказался 52-летний житель агрогородка Радостово, который управлял автомобилем «Мазда», – рассказали в ГАИ.

В ведомстве напомнили, что скрыться с места ДТП означает оставить пострадавшего в опасности с риском для жизни. Как показывает практика, рано или поздно скрывшихся водителей находят и привлекают к ответственности.

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