Глава МВД Польши: с августа польские пограничники и военные зафиксировали 9.400 попыток незаконного пересечения белорусско-польской границы.

Министра внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьски назвал обстановку на границе с Беларусью «крайне напряженной».

- Происходит ряд провокационных инцидентов с участием сотрудников пограничной службы Беларуси и попытки массового нарушения целостности нашей границы. У наших солдат и пограничников стальные нервы, если учесть, с какими провокациями они имеют дело. В их сторону бросаются петарды, белорусские солдаты направляют в их сторону оружие, — цитирует силовика БелаПАН. - Мы не позволим прорвать нашу границу, несмотря на разного рода провокации белорусских сил.

По его мнению, те, кто пытается прорваться в Польшу, «никоим образом не находятся под угрозой в Беларуси».

- Они пребывают там совершенно законно, их действительно приглашает режим Лукашенко и использует их как оружие исключительно по политическим соображениям", — сказал Каминьски.

По его данным, это не перемещение беженцев, а массовая нелегальная миграция, вызванная политическими соображениями.

На пресс-конференции было объявлено, что с августа польские пограничники и военные зафиксировали около 9.400 попыток незаконного пересечения границы. 8.200 попыток было сорвано. Сейчас в Польше около 1.200 задержанных нелегальных мигрантов. Многие из них не имеют документов либо предъявили подделки.

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