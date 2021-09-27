Минской блогерше вынесли приговор за клевету на родную сестру. Фото: pexels

Блогерше из Минска вынесли приговор за клевету на родную сестру в интернете, об этом пишет агентство «Минск-Новости» со ссылкой на прокуратуру Партизанского района.

Женщина являлась администратором YouTube-канала, где размещала ролики развлекательного характера. Со временем у нее набралось около тысячи подписчиков.

– В феврале нынешнего года у минчанки окончательно испортились и без того натянутые отношения с родной сестрой, которая проживает в Гродненской области и является опекуном их матери. Через свой YouTube-канал она стала рассказывать, что родственница является тунеядкой, лишила мать жилья, не обеспечивает ей нормальный уход, дает взятки врачам и чиновникам. Данная информация не соответствовала действительности, – сообщает издание.

Компетентные органы провели проверку и выяснили, что недееспособная женщина живет в достойных условиях, с должным вниманием и заботой со стороны опекуна.

Суд квалифицировал действия блогерши, как распространение заведомо ложной, порочащей другое лицо информации в сети интернет, а также клевету, содержащую обвинение в совершении тяжкого преступления. Обвиняемая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.

Суд назначил минчанке наказание в виде штрафа в размере 60 базовых величин с конфискацией мобильного телефона и ноутбука как средств совершения преступления. Ее также обязали выплатить 700 рублей сестре в качестве возмещения морального вреда.

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