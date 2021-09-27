Житель Витебска познакомился с девушкой по переписке и выстрелил ей в ногу на первом свидании. Фото: БелТА
Необычное знакомство произошло в Витебске – молодой человек выстрелил понравившейся девушке в ногу. Подробности необычного свидания рассказали в УВД Витебского облисполкома.
Инцидент произошел в минувшие выходные. Молодой человек познакомился с девушкой социальной сети «Вконтакте», а после двухдневной переписки предложил ей встретиться и прогуляться.
Молодой человек отправился на свидание с другом, а 18-летняя девушка – со своей несовершеннолетней подругой.
– Не успели девушки подойти к молодым людям, как предложивший встретиться парень открыл по своей знакомой огонь из травматического пистолета. Первый выстрел он произвел мимо девушки, а вторым ранил ее по касательной в правое колено, – рассказали в милиции.
Девушки решили покинуть место встречи, стрелявший не видел ранения и стал спрашивать вслед, куда та пошла и не хочет ли пообщаться.
Девушки отправились в медучреждение – ранение оказалось очень серьезным. Также они обратились в милицию.
Сотрудники Октябрьского РОВД задержали молодого человека. Тот полностью признал свою вину и сообщил, что взял пистолет у знакомого.
Возбуждено уголовное дело за хулиганство, стрелявшему грозит до 10 лет лишения свободы.
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