Житель Витебска познакомился с девушкой по переписке и выстрелил ей в ногу на первом свидании. Фото: БелТА

Необычное знакомство произошло в Витебске – молодой человек выстрелил понравившейся девушке в ногу. Подробности необычного свидания рассказали в УВД Витебского облисполкома.

Инцидент произошел в минувшие выходные. Молодой человек познакомился с девушкой социальной сети «Вконтакте», а после двухдневной переписки предложил ей встретиться и прогуляться.

Молодой человек отправился на свидание с другом, а 18-летняя девушка – со своей несовершеннолетней подругой.

– Не успели девушки подойти к молодым людям, как предложивший встретиться парень открыл по своей знакомой огонь из травматического пистолета. Первый выстрел он произвел мимо девушки, а вторым ранил ее по касательной в правое колено, – рассказали в милиции.

Девушки решили покинуть место встречи, стрелявший не видел ранения и стал спрашивать вслед, куда та пошла и не хочет ли пообщаться.

Девушки отправились в медучреждение – ранение оказалось очень серьезным. Также они обратились в милицию.

Сотрудники Октябрьского РОВД задержали молодого человека. Тот полностью признал свою вину и сообщил, что взял пистолет у знакомого.

Возбуждено уголовное дело за хулиганство, стрелявшему грозит до 10 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber - там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Минской блогерше вынесли приговор за клевету на родную сестру

Суд обязал минчанку выплатить штраф в размере 60 базовых величин и 700 рублей в качестве компенсации морального ущерба (подробности).

В Дрогичинском районе водитель наехал на лежащего на проезжей части мужчину и скрылся

От полученных травм 26-летний парень скончался на месте происшествия (подробности).

Следователи раскрыли разбойное нападение на грибника под Минском

Мужчине нанесли несколько ударов по голове и отобрали золотое кольцо (подробности).