Во Франции белорусский дальнобойщик умер от сердечного приступа за рулем фуры, выезжая с парома. Фото: SDIS 59 @SDIS59OFFICIEL
Недалеко от французского города Дюнкерк белорусский дальнобойщик умер за рулем фуры, когда выезжал с парома. Инцидент произошел в воскресенье, 26 сентября. Об этом пишет France 3.
В воскресенье, 26 сентября, большегруз выезжал с парома. Водитель из Беларуси по причине сердечного приступа потерял контроль над фурой и переехал через ограждение. Грузовик литовского перевозчика «Fin jas» сорвался с трапа и ударился о причал.
На место аварии прибыли 60 спасателей. Они констатировали смерть водителя.
На протяжении четырех часов спасатели занимались подъемом фуры и доставали из нее тело дальнобойщика.
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