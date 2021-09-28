В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли предлагают выделять на полках магазинов обувь из натуральной кожи

МАРТ предлагает выделять на полках магазинов обувь из натуральной кожи

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли предложили выделять на полках магазинов обувь с верхом из натуральной кожи. Соответствующая норма содержится в проекте постановления, которое было вынесено на общественное обсуждение на Правовом форуме Беларуси.

- В непродовольственных фирменных и специализированных магазинах выкладка обуви, детали которой полностью изготовлены из натуральной кожи, производится способом, который визуально позволяет отделить указанную обувь от обуви из других материалов и сопровождается информационной надписью «Обувь с верхом из натуральной кожи», - говорится в документе.

Общественное обсуждение продлится до 7 октября.

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