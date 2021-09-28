В Минздраве назвали условие, при котором будут прививать против коронавируса беременных женщин. Фото: pixabay.com

В Министерстве здравоохранения утвердили порядок вакцинации против коронавируса женщин во время беременности. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале ведомства.

- Проведение вакцинации против коронавирусной инфекции женщин во время беременности, а также в период грудного вскармливания будет проводиться в соответствии с прилагаемыми к иммунобиологическому лекарственному средству документами. Здесь подразумевается инструкция по медицинскому применению с общей характеристикой лекарственного препарата, - пояснили в Минздраве.

В ведомстве также назвали обязательное условие, при котором женщинам в положении будут делать прививку от COVID-19.

- Обязательное условие для вакцинации против коронавируса беременных женщин – отсутствие противопоказаний к вакцинации, - подчеркнули в Министерстве здравоохранения.

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