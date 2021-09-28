Профилактическое лекарство от коронавируса испытывают в США

Американская фармацевтическая компания Pfizer начала клинические исследования антивирусного средства для лечения коронавируса. Фото: pixabay

Американская фармацевтическая компания Pfizer начала клинические исследования антивирусного средства для лечения коронавируса. Его нужно принимать путем проглатывания на ранних стадиях заболевания или в качестве профилактики. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Pfizer объявил о старте фазы 2/3 испытаний EPIC-PEP, чтобы изучить эффект от нового антивирусного кандидата PF-07321332 вместе с малыми дозами ритонавира для предотвращения COVID-19, – сказано в сообщении, его цитирует ТАСС.

В ходе предыдущей фазы исследований препарат показал хорошую переносимость и безопасность. В компании полагают, что средство, скорее всего, можно будет принимать при проявлении первых симптомов коронавируса или после контакта с зараженным человеком без необходимости госпитализации.

В исследовании планируется задействовать свыше 2,5 тыс. человек. Они будут принимать лекарство два раза в сутки в течение 5-10 дней.

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