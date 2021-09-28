Врач-диетолог назвала продукт, который поможет укрепить иммунитет. Фото: medicine-popular.ru

Врач-диетолог Римма Мойсенко в интервью радио Sputnik назвала продукт, который поможет укрепить иммунитет. Это морская капуста. В ней содержится много йода.

Врач отметила, что морскую капусту можно употреблять при любом приеме пищи. Помимо этого, данный продукт можно есть как самостоятельно, так и в виде гарнира к мясу. Специалист добавила, что морскую капусту можно есть еще и в сушеном виде.

- Если мы будет употреблять в небольшом количестве каждый день или же через день морскую капусту, то это станет большим плюсом для нашего иммунитета. Это позволит сделать наш организм устойчивым при сопротивлении недугам, - пояснила Мойсенко.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber - там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Иммунолог и биолог назвали главный канал передачи коронавируса.

Иммунолог высказал мнение, что как раз из-за этого пандемия может не заканчиваться. (подробности)

Доктор Комаровский назвал единственный способ укрепления иммунитета.

По словам медика, все лекарства якобы для повышения иммунитета способны улучшить только благосостояние их производителей. (подробности)

Медик предупредил об опасном последствии коронавируса.

Невролог Эркин Шамсиев рассказал, что COVID-19 может привести к преждевременному старению. (подробности)