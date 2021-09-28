Мальта открыла границы для туристов, в том числе и белорусов, но есть один нюанс

Мальта открыла границы для туристов, в том числе и белорусских, но есть один нюанс Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Власти Мальты объявили об открытии границ для туристов с 23 сентября 2021 года. Разрешение на въезд действует для граждан Европейского союза, Шенгенской зоны и еще 52 стран мира. В списке есть и Беларусь. Информация об этом была размещена на сайте Республиканского союза туристических организаций.

Главное условие въезда – полный курс вакцинации. На сайте организации отмечается, что прививка должна быть сделана одним из препаратов, который был одобрен Европейским агентством лекарственных средств. Среди них - AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson. Российской вакцины «Спутник V», а также китайских в списке нет.

- Въезд на территорию Мальты с отрицательным ПЦР-тестом возможен только с нетуристическими целями, при этом требуется специальное разрешение, - отметили в Республиканском союзе туристических организаций.

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