Похолодание и ночные заморозки: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 29 сентября

Ночью 29 сентября (среда) в отдельных районах республики на почве возможны слабые заморозки 0..-2°С. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Немного похолодает в Беларуси в среду, 29 сентября. Об этом сообщили в Белгидромете. Синоптики предупредили, что ночью ожидаются заморозки, причем, не только в среду, но и в четверг.

«Ночью 29 сентября (среда) в отдельных районах республики на почве возможны слабые заморозки 0..-2°С. Ночью 30 сентября (четверг) на большей части территории страны на почве и местами в воздухе ожидаются заморозки 0..-3°С», – сказано в сообщении.

В целом, 29-30 сентября погоду будет определять антициклон, смещающийся с Ленинградской на Тверскую область России, и только днем 30 сентября по крайнему западу Беларуси скажется влияние малоактивного атмосферного фронта, рассказали синоптики.

29 сентября будет облачно с прояснениями, в основном без осадков. Ветер ожидается восточный, юго-восточный умеренный, днем по юго-западу порывистый.

Ночью столбики термометров поднимутся до отметки всего в +1..+7°С, в отдельных районах на почве возможны слабые заморозки. Днем будут чуть теплее: +8..+15°С.

К выходным ожидается небольшое потепление.

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