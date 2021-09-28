Фотофакт. В Будславском костеле, который пострадал от пожара, уже на 70% готова крыша

В Будславском костеле, который пострадал от пожара, уже на 70% готова крыша. Фото: телеграм-канал «Адновім Будслаў разам!»
В Будславском костеле, который пострадал от пожара 11 мая, уже на 70% готова крыша. Информация об этом была размещена в телеграм-канале «Адновім Будслаў разам!».
- В сентябре были завершены работы по страховке купола, смонтированы металлоконструкции, уложен настил и установлены стойки. Также были сделаны зондажи для установления наличия живописи в куполе, - говорится в сообщении.
В Будславском костеле, который пострадал от пожара, уже на 70% готова крыша. Фото: телеграм-канал «Адновім Будслаў разам!»
В Будславском костеле, который пострадал от пожара, уже на 70% готова крыша. Фото: телеграм-канал «Адновім Будслаў разам!»
Волонтер Евгений Апанасевич рассказал изданию Kraj.by, что живопись действительно была найдена.
- О ее существовании ранее лишь догадывались, а теперь уже установлено точно. Она была скрыта под штукатуркой и ее ждет реставрация», – отметил Евгений.
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