Фотофакт. В Будславском костеле, который пострадал от пожара, уже на 70% готова крыша

В Будславском костеле, который пострадал от пожара, уже на 70% готова крыша. Фото: телеграм-канал «Адновім Будслаў разам!»

В Будславском костеле, который пострадал от пожара 11 мая, уже на 70% готова крыша. Информация об этом была размещена в телеграм-канале «Адновім Будслаў разам!».

- В сентябре были завершены работы по страховке купола, смонтированы металлоконструкции, уложен настил и установлены стойки. Также были сделаны зондажи для установления наличия живописи в куполе, - говорится в сообщении.

В Будславском костеле, который пострадал от пожара, уже на 70% готова крыша. Фото: телеграм-канал «Адновім Будслаў разам!»

В Будславском костеле, который пострадал от пожара, уже на 70% готова крыша. Фото: телеграм-канал «Адновім Будслаў разам!»

Волонтер Евгений Апанасевич рассказал изданию Kraj.by, что живопись действительно была найдена.

- О ее существовании ранее лишь догадывались, а теперь уже установлено точно. Она была скрыта под штукатуркой и ее ждет реставрация», – отметил Евгений.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber - там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пожар в Будславе: на завершение консервации поврежденного огнем костела не хватает как минимум 400 тысяч рублей.

Пожар в национальном санктуарии произошел 11 мая, там обрушилась крыша, иконы успели вынести. (подробности)

«С помощью волонтеров из костела вынесли все, что только можно»: ксендз рассказал о пожаре в костеле в Будславе.

Будславский костел Вознесения Пресвятой Девы Марии загорелся утром 11 мая. (подробности)

Видеофакт. На одной из башен Будславского костела, в котором произошел пожар, запустили часы.

Часы пока работают в тестовом режиме. (подробности)

Епископ Буткевич рассказал, какой знак послал Бог белорусам пожаром в Будславском костеле.

Глава Конференции католических епископов увидел в сгоревшей крыше символ «авторитета» и власти Всевышнего. (подробности)

Лукашенко о восстановлении сгоревшего костела в Будславе: «Эти «невероятные» опять говорят: деньги соберем. Ветеранам уже «собрали».

Президент Беларуси высказался о сборе денег на восстановление сгоревшего Будславского костела. (подробности)