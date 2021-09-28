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Общество28 сентября 2021 10:18

Сколько зарабатывают проститутки в Минске, рассказали в милиции

По данным милиционеров, стоимость услуг уличных или дорожных дам легкого поведения стартует от 10 рублей
Надежда БЕЛЯНСКАЯ
Cтоимость услуг уличных или дорожных дам легкого поведения стартует от 10 рублей. Фото: pixabay

Cтоимость услуг уличных или дорожных дам легкого поведения стартует от 10 рублей. Фото: pixabay

Проституцией все чаще начинают заниматься мужчины, причем их клиенты того же пола. Об этом рассказал оперуполномоченный отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Заводского РУВД.

По его словам, ему самому приходилось задерживать гомосексуалиста, торговавшего своим телом. Он обещал исполнить желания клиента за 10 рублей, причем в своей квартире.

– Я приехал к нему домой на ул. Уборевича. Меня встретил бородатый кавказец в одних женских колготках, спереди и сзади которых были вырезы. По телевизору шло порно с участием трансексуалов. Конечно, увидев служебное удостоверение, он растерялся, – рассказал оперативник, его цитирует агентство «Минск-Новости».

Он добавил, что милиционеры никогда не работают по одному, с ним был коллега на подстраховке.

– Тот гей, кстати, оказался мастером спорта по дзюдо – в комнате стояли его многочисленные кубки, на стенах были развешаны медали. К счастью, помощь напарника не понадобилась: мужчина легкого поведения без лишних слов оделся и поехал с нами в РУВД для составления административного протокола, – отметил офицер.

По его данным, проститутки в Минске делятся на уличных и квартирных. Стоимость услуг первых начинается от 10 рублей. Такую невысокую цену выставляют обычно проститутки с целым букетом заболеваний (ВИЧ, СПИД, гепатит и др.) или наркоманки. Любопытно, что спрос на них большой. Среди их клиентов – состоятельные люди на дорогих автомобилях. Выявляют таких работниц секс-индустрии, фиксируя тот факт, что их сначала забирают на машинах, а спустя полчаса возвращают обратно.

– Квартирные проститутки рекламируют свои услуги на соответствующих сайтах в Интернете, – пояснил оперуполномоченный отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Заводского РУВД.

Он рассказал, что оперативники переписываются с ними с фейкового аккаунта, созваниваются и задерживают.

– В последнее время путаны даже создали свою базу из номеров телефонов, по которым под видом клиентов с ними связывались сотрудники милиции. К слову, среди торговок телом немало попадается гражданок России и Украины, – добавил он.

По его словам, в Минске можно найти проститутку на любой вкус. Так, подобным промыслом занимаются даже 60-летние. К примеру, он запомнил даму с весом килограмм под 140, с синяками по всему телу и черными волосами на ногах и с усами над губой. Он добавил, что женщина пользовалась спросом у клиентов.

Кроме того, оперативники Заводского РУВД задерживали бодибилдеров и фитнес-тренеров, которые оказывали интимные услуги состоятельным и пожилым дамам.

В милиции напомнили, что занятие проституцией в Беларуси влечет административное наказание. Если задерживают впервые, то грозит штраф в размере от 6 до 20 базовых величин, или общественные работы, или административный арест. Если же повторно в течение одного года за такое же правонарушение, то величина штрафа вырастет и будет от 20 до 30 базовых. Также могут наказать общественными работами или административным арестом. За сутенерство предусмотрена уголовная ответственность.

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