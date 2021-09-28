Сколько зарабатывают проститутки в Минске, рассказали в милиции

Cтоимость услуг уличных или дорожных дам легкого поведения стартует от 10 рублей. Фото: pixabay

Проституцией все чаще начинают заниматься мужчины, причем их клиенты того же пола. Об этом рассказал оперуполномоченный отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Заводского РУВД.

По его словам, ему самому приходилось задерживать гомосексуалиста, торговавшего своим телом. Он обещал исполнить желания клиента за 10 рублей, причем в своей квартире.

– Я приехал к нему домой на ул. Уборевича. Меня встретил бородатый кавказец в одних женских колготках, спереди и сзади которых были вырезы. По телевизору шло порно с участием трансексуалов. Конечно, увидев служебное удостоверение, он растерялся, – рассказал оперативник, его цитирует агентство «Минск-Новости».

Он добавил, что милиционеры никогда не работают по одному, с ним был коллега на подстраховке.

– Тот гей, кстати, оказался мастером спорта по дзюдо – в комнате стояли его многочисленные кубки, на стенах были развешаны медали. К счастью, помощь напарника не понадобилась: мужчина легкого поведения без лишних слов оделся и поехал с нами в РУВД для составления административного протокола, – отметил офицер.

По его данным, проститутки в Минске делятся на уличных и квартирных. Стоимость услуг первых начинается от 10 рублей. Такую невысокую цену выставляют обычно проститутки с целым букетом заболеваний (ВИЧ, СПИД, гепатит и др.) или наркоманки. Любопытно, что спрос на них большой. Среди их клиентов – состоятельные люди на дорогих автомобилях. Выявляют таких работниц секс-индустрии, фиксируя тот факт, что их сначала забирают на машинах, а спустя полчаса возвращают обратно.

– Квартирные проститутки рекламируют свои услуги на соответствующих сайтах в Интернете, – пояснил оперуполномоченный отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Заводского РУВД.

Он рассказал, что оперативники переписываются с ними с фейкового аккаунта, созваниваются и задерживают.

– В последнее время путаны даже создали свою базу из номеров телефонов, по которым под видом клиентов с ними связывались сотрудники милиции. К слову, среди торговок телом немало попадается гражданок России и Украины, – добавил он.

По его словам, в Минске можно найти проститутку на любой вкус. Так, подобным промыслом занимаются даже 60-летние. К примеру, он запомнил даму с весом килограмм под 140, с синяками по всему телу и черными волосами на ногах и с усами над губой. Он добавил, что женщина пользовалась спросом у клиентов.

Кроме того, оперативники Заводского РУВД задерживали бодибилдеров и фитнес-тренеров, которые оказывали интимные услуги состоятельным и пожилым дамам.

В милиции напомнили, что занятие проституцией в Беларуси влечет административное наказание. Если задерживают впервые, то грозит штраф в размере от 6 до 20 базовых величин, или общественные работы, или административный арест. Если же повторно в течение одного года за такое же правонарушение, то величина штрафа вырастет и будет от 20 до 30 базовых. Также могут наказать общественными работами или административным арестом. За сутенерство предусмотрена уголовная ответственность.

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