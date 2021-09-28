В Госпогранкомитете заявили, что еще одно животное погибло из-за колючей проволоки на литовско-белорусской границе. Фото: с сайта Госпогракомитета

В Государственном пограничном комитете сообщили, что еще одно животное погибло из-за колючей проволоки на литовско-белорусской границе. Информация об этом была размещена на сайте ГПК.

- В субботу, 25 сентября, на участке пограничной заставы «Геранены» Лидского погранотряда военнослужащие обнаружили лося, который запутался в литовской колючей проволоке, когда пытался преодолеть заграждение со стороны Литвы. Вглубь территории животное уйти не смогло: из-за порезов лось потерял много крови, - пояснили в ведомстве.

В Госпогранкомитете добавили, что на место случившегося вызывали представителей инспекции охраны животного и растительного мира.

- Несмотря на все меры по спасению, которые были предприняты, животное пало, - сказали в ГПК.

И напомнили, что это уже четвертый случай гибели лосей на белорусско-литовском участке границы.

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