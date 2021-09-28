Как вырастить здорового и счастливого ребенка?

На выставке сделан акцент на общении родителей со специалистами в области детского, женского и материнского здоровья и максимально всестороннем отдыхе малышей и детей до 12 лет.

Как рожать в условиях пандемии? А самостоятельно обнаружить у себя послеродовую депрессию? Действительно ли партнерские роды помогут укрепить отношения в паре? Что делать с новорожденным сразу после роддома? «Мамина школа» на выставке будет давать ответы на все эти вопросы. Среди спикеров уникальные специалисты, которые всесторонне помогут разобраться с волнениями будущих мам - от беременности до первых дней жизни малыша.

Партнер детского комфорта Bella Baby Happy уже традиционно подготовит на выставке комфортное место, где родители смогут переодеть и покормить малыша.

Мамы любят приходить на «Материнство и Детство», чтобы увидеть новинки индустрии, полезные приборы, которые помогают в уходе за малышом, познакомиться с новыми брендами, протестировать разные виды продукции - от колясок до инновационных игрушек.

В этом году на выставке участники представят детское питание, умные приборы по уходу за младенцами и детьми дошкольного возраста, различные тесты для беременных, гипоаллергенную и лечебную косметику, витамины, подгузники для деток, большой ассортимент средств по уходу за полостью рта, коляски, детские автокресла, растущие стульчики, карнавальные костюмы для детей и игрушки.

Нет никаких сомнений в том, что детям здесь понравится. Для них заработает «Территория игры» с лазертагом, батутом, консольная зона с танцами и турнирами, арт-зона с прикладными мастер-классами. Для самых маленьких будет организована площадка «Малышок» с играми и пособиями для развития мелкой моторики.

Яркими ивентами выставки станут Карнавал героев (ведущие Милли и Сончи @millisoncha), Фестиваль близнецов «Счастье вдвойне». Победителей конкурсных номинаций ждут приятные подарки: вкусные и полезные батончики от производителя Виталайд ТМ «Три Кота».

На выставке каждый гость почувствует заботу: будут работать пеленальная зона с подгузниками, паркинг для колясок, зоны отдыха и место, где можно подкрепиться. Особое внимание будет уделено мерам предосторожности: на площадке будут санитайзеры для обработки рук, посетителям рекомендуется быть в масках и соблюдать правила социального дистанцирования.

ВХОД на ВЫСТАВКУ СВОБОДНЫЙ!

Вся информация, список участников, программа выставки с таймингом - на сайте mamaexpo.by