В Госпогранкомитете прокомментировали очереди на границе с Литвой и Польшей. Фото: ГПК

Невыполнение Литвой и Польшей договоренностей по пропуску грузовиков на свою территорию продолжает сказываться на ситуации на границе перед белорусскими пунктами пропуска. Там скопилось много машин. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета.

«В данный момент 1510 фур ожидают выезда из Беларуси», – уточнили в ГПК.

Там добавили, что наименьший показатель выполнения договоренностей по пропускной способности – 53,4% – приходится на литовский пункт пропуска Мядининкай (с белорусской стороны – Каменный лог), а наибольший – 105% – на латвийский пункт пропуска Патерниеки (сопредельный белорусский – Григоровщина).

Также в ГПК отметили, что на границе с Украиной и Латвией грузовики выезжали без задержек.

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