В Литве намерены ужесточить наказание за организацию нелегальной миграции – до 20 лет лишения свободы

В Литве намерены ужесточить наказание за организацию нелегальной миграции. Фото: pixabay.com

Депутат Сейма Литвы Линас Йонаускас предлагает ужесточить наказание за организацию нелегальной миграции до 20 лет лишения свободы. Об этом пишет агентство ТАСС.

- Данная мера стала бы четким сигналом того, что Литва не намерена мириться вот с этой незаконной деятельностью, которая наносит урон государству, вынужденному финансировать допмеропрития по обеспечению охраны границы, а также размещению проникающих на территорию Литвы нелегальных мигрантов, - заявил Йонаускас.

Соответствующая поправка к Уголовному кодексу республики уже зарегистрирована в секретариате Сейма. В четверг, 30 сентября, она будет вынесена на рассмотрение депутатов во время пленарного заседания.

На данный момент максимальный срок наказания за организацию контрабанды людей составляет десять лет тюремного заключения, минимальный – четыре года.

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