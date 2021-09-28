Лукашенко: «Референдум по новой редакции Конституции состоится не позднее февраля 2022 года»

Лукашенко заявил, что референдум по новой Конституции Беларуси состоится не позднее февраля 2022 года Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 28 сентября, принимает участие в расширенном заседании Конституционной комиссии. Он заявил, что референдум по новой Конституции Беларуси состоится не позднее февраля 2022 года, пишет БелТА.

- Очень важно, чтобы вся проводимая работа по конституционному строительству стала основной для консолидации белорусского общества, а также заложила прочный правовой фундамент для развития страны на перспективу. Я уверен, что именно так и будет, так как окончательное решение примет народ. Ранее я уже говорил, что референдум состоится не позднее февраля 2022 года, - подчеркнул Лукашенко.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber - там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ермошина назвала идеальную дату референдума по Конституции.

Глава ЦИК сказала, какое время для референдума - самое лучшее. (подробности)

Будет только один вопрос. Ермошина рассказала о референдуме по Конституции Беларуси.

Точную дату могут объявить за месяц до голосования. (подробности)

Лукашенко рассказал, как пройдет Референдум по новой Конституции.

Александр Лукашенко выступает в Овальном зале, трансляции его выступления нет, слова цитируют провластные телеграм-каналы и государственные СМИ. (подробности)

Когда пройдет референдум по поправкам в Конституцию Беларуси, рассказал Лукашенко.

По его словам, «все, кто хотел принять в этом обсуждении участие, были услышаны». (подробности)