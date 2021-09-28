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Общество28 сентября 2021 11:16

Лукашенко: «Референдум по новой редакции Конституции состоится не позднее февраля 2022 года»

Президент 28 сентября принимает участие в расширенном заседании Конституционной комиссии
Инна КОРСАК
Лукашенко заявил, что референдум по новой Конституции Беларуси состоится не позднее февраля 2022 года

Лукашенко заявил, что референдум по новой Конституции Беларуси состоится не позднее февраля 2022 года

Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 28 сентября, принимает участие в расширенном заседании Конституционной комиссии. Он заявил, что референдум по новой Конституции Беларуси состоится не позднее февраля 2022 года, пишет БелТА.

- Очень важно, чтобы вся проводимая работа по конституционному строительству стала основной для консолидации белорусского общества, а также заложила прочный правовой фундамент для развития страны на перспективу. Я уверен, что именно так и будет, так как окончательное решение примет народ. Ранее я уже говорил, что референдум состоится не позднее февраля 2022 года, - подчеркнул Лукашенко.

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