Цвет настроения зеленый: Минлесхоз снял видео, которое «обязано стать вирусным»

Сотрудники Министерства лесного хозяйства Беларуси сняли видеоролик о своей работе. Фото: скриншот видео Минлесхоза

Сотрудники Министерства лесного хозяйства Беларуси сняли видеоролик о своей работе. Кадры опубликованы в Telegram-канале Минлесхоза.

«Это видео просто обязано стать вирусным», – так подписано видео.

Отмечается, что ролик снят в Шумилинском лесхозе.

«Ведь когда любишь свое дело и на работу идешь с радостью, то цвет настроения может быть только зеленым», – сказано в описании к видео.

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