Сильная магнитная буря накроет Землю с 28 по 30 сентября. Фото: pixabay.com
Сильная магнитная буря накроет планету Земля с 28 по 30 сентября. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на Лабораторию рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
Доктор медицинских наук Юрий Бобрик рассказал агентству РИА Новости, что метеочувствительность у людей может приводить к возникновению слабости, снижению работоспособности и внимания, бессонниц, депрессиям и даже инсультам.
Для того, чтобы справиться с негативным воздействием космоса, рекомендуется поддерживать физическую активность, укреплять иммунитет, правильно питаться, а также спать не менее восьми часов в день.
По предварительной информации, небольшие вспышки возможны и в начале октября.
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