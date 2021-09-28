Сильная магнитная буря накроет Землю с 28 по 30 сентября. Фото: pixabay.com

Сильная магнитная буря накроет планету Земля с 28 по 30 сентября. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на Лабораторию рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Доктор медицинских наук Юрий Бобрик рассказал агентству РИА Новости, что метеочувствительность у людей может приводить к возникновению слабости, снижению работоспособности и внимания, бессонниц, депрессиям и даже инсультам.

Для того, чтобы справиться с негативным воздействием космоса, рекомендуется поддерживать физическую активность, укреплять иммунитет, правильно питаться, а также спать не менее восьми часов в день.

По предварительной информации, небольшие вспышки возможны и в начале октября.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber - там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Врач-диетолог назвала продукт, который поможет укрепить иммунитет.

По словам специалиста, продукт можно употреблять как самостоятельно, так и в виде гарнира. (подробности)

Похолодание и ночные заморозки: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 29 сентября.

Причем ночью ожидаются заморозки не только в среду, но и в четверг. (подробности)

Будет тепло? Синоптик Дмитрий Рябов рассказал, какой будет погода в Беларуси в первые дни октября.

Синоптик также рассказал, какой будет погода в последние дни сентября. (подробности)